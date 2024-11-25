Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH EVIDA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH EVIDA

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công ty TNHH EVIDA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Miền Bắc

- Bắc Ninh ...và 6 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Liên hệ khách hàng qua điện thoại và thực hiện việc viếng thăm thị trường hằng ngày đến các khách hàng và dự án tiềm năng.
• Chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình bán hàng từ việc đánh giá khách hàng tiềm năng ban đầu tới kết quả đạt được thỏa thuận hợp tác cuối cùng của khách.
• Cập nhật thông tin khách hàng, các cuộc viếng thăm, điện thoại trên CRM và theo sát tình trạng thường xuyên.
• Dự đoán khách hàng tiềm năng từng tháng và đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.
• Trình bày giải pháp với khách hàng tại các cuộc viếng thăm và triển khai các bước tiếp theo với các
khách hàng tiềm năng sau các cuộc họp.
• Phát triển và đẩy mạnh ngành kinh doanh di chuyển bằng điện tại khu vực mình quản lý.
• Thúc đẩy Di chuyển Xanh và sự phát triển bền vững.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng (ưu tiên B2B).
• Yêu cầu ứng viên ở Hà Nội
• Kinh nghiệm tiếp cận và làm việc với các tòa nhà là lợi thế (ví dụ: cung cấp dịch vụ tòa nhà hoặc tương tự...)
• Có tính kiên trì, trách nhiệm, tự giác và tin cậy.
• Giao tiếp tốt Tiếng Anh và Tiếng Việt.
• Có kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề.
• Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.
• Có máy tính làm việc, phương tiện di chuyển bằng xe máy hoặc xe ô tô.
• Sẵn sàng dành thời gian đi thị trường 3-4 ngày/tuần / Công tác tối đa 70%.

Tại Công ty TNHH EVIDA Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc tại Hà Nội và khu vực miền Bắc, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
• Làm việc độc lập trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
• Đầy đủ chế độ BHXH, BHTN. BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EVIDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH EVIDA

Công ty TNHH EVIDA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Đường 55 TML, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

