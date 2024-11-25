Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HUREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HUREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HUREX
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HUREX

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH HUREX

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Xử lý và quản lý các chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics
Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ vận tải, hải quan và thương mại
Chuẩn bị và sắp xếp hồ sơ chứng từ cho các lô hàng xuất nhập khẩu
Liên hệ với các bên liên quan (khách hàng, đại lý hải quan, đơn vị vận tải) để thu thập và xác minh thông tin chứng từ
Nhập liệu và cập nhật thông tin chứng từ vào hệ thống quản lý của công ty
Lưu trữ và quản lý hồ sơ chứng từ theo quy định của công ty và pháp luật
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc cung cấp thông tin chứng từ khi cần thiết
Theo dõi và báo cáo tình trạng chứng từ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu và các loại chứng từ liên quan
Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel)
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên ngành
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng xử lý số liệu tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH HUREX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Cơ hội thăng tiến trong ngành logistics và xuất nhập khẩu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUREX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUREX

CÔNG TY TNHH HUREX

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

