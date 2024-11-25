Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH HUREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Xử lý và quản lý các chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics

Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ vận tải, hải quan và thương mại

Chuẩn bị và sắp xếp hồ sơ chứng từ cho các lô hàng xuất nhập khẩu

Liên hệ với các bên liên quan (khách hàng, đại lý hải quan, đơn vị vận tải) để thu thập và xác minh thông tin chứng từ

Nhập liệu và cập nhật thông tin chứng từ vào hệ thống quản lý của công ty

Lưu trữ và quản lý hồ sơ chứng từ theo quy định của công ty và pháp luật

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc cung cấp thông tin chứng từ khi cần thiết

Theo dõi và báo cáo tình trạng chứng từ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu và các loại chứng từ liên quan

Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel)

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên ngành

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng xử lý số liệu tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH HUREX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết

Cơ hội thăng tiến trong ngành logistics và xuất nhập khẩu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUREX

