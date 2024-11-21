Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH
- Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Phụ trách công việc chứng từ (65%)
Lấy booking hàng xuất, làm BILL hàng xuất, handle dịch vụ Hải quan vận chuyển nội địa hàng xuất, làm bộ chứng từ bảng kê thanh toán hàng xuất với khách hàng.
Liên hệ Agent để handle hàng nhập, làm BL cho hàng nhập, khai Manifest hàng nhập, follow dịch vụ Hải quan vận chuyển nội địa cho hàng nhập, làm bộ chứng từ bảng kê thanh toán cho khách hàng
Phụ trách hoạt động chứng từ, khai báo Hải quan và vận chuyển nội địa (30% - khi có phát sinh)
Phục vụ cho hàng xuất: nhận chứng từ + booking hàng xuất, phối hợp với Operation để sắp xếp lịch xe lấy hàng + khai báo hải quan và giao hàng cho hãng tàu, airline
Phục vụ cho hàng nhập: nhận chứng từ + giấy báo hàng đến, phối hợp với Operation để khai báo hải quan và sắp xếp lịch xe giao hàng.
Tập hợp các hóa đơn chi hộ, hóa đơn của thầu phụ cho các lô hàng đã handle.
Công việc khác (5% khi có phát sinh)
Theo sự chỉ đạo của Giám Đốc
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết tốt về vận tải đường biển, hàng không, hậu cần, kho,
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết trình mạnh mẽ.
Hoạt động độc lập và tinh thần phát triển kinh doanh.
Năng động, tự tin, làm việc nhóm và kỹ năng hợp tác.
Cẩn thận, chỉnh chu ngăn nắp trong sắp xếp công việc, hồ sơ giấy tờ
Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh nhanh chóng và hiệu quả
Kiến thức về thương mại điện tử là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định theo thỏa thuận từ 8-10tr/ tháng (chưa gồm phụ cấp + thưởng)
Phụ cấp ăn trưa theo ngày, được trả vào lương cuối tháng
Phụ cấp xăng xe, điện thoại hàng tháng được trả vào lương
Thưởng trên từng Deal mang về công ty hoa hồng trên từng deal cho bộ phận Back office/ Docs được tính theo quy chế kinh doanh của Công ty)
Các chế độ lễ tết, thưởng hiệu quả giữa năm và cả năm
Bảo hiểm theo luật lao động
Chương trình đào tạo inhouse và cử đi đào tạo 100% kinh phí công ty tài trợ
Teambuilding, nghỉ mát định kỳ của công ty trong và ngoài nước
Tăng lương và lộ trình phát triển tại công ty rõ ràng
Lợi ích khác
Đào tạo chủ động và cá biệt hóa theo tố chất của từng ứng viên.
Làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài.
Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ lẫn nhau.
Được tiếp cận lĩnh vực Xuất nhập khẩu và Logistics 4.0 cùng người khổng lồ Alibaba
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH
