Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Phụ trách công việc chứng từ (65%)

Lấy booking hàng xuất, làm BILL hàng xuất, handle dịch vụ Hải quan vận chuyển nội địa hàng xuất, làm bộ chứng từ bảng kê thanh toán hàng xuất với khách hàng.

Liên hệ Agent để handle hàng nhập, làm BL cho hàng nhập, khai Manifest hàng nhập, follow dịch vụ Hải quan vận chuyển nội địa cho hàng nhập, làm bộ chứng từ bảng kê thanh toán cho khách hàng

Phụ trách hoạt động chứng từ, khai báo Hải quan và vận chuyển nội địa (30% - khi có phát sinh)

Phục vụ cho hàng xuất: nhận chứng từ + booking hàng xuất, phối hợp với Operation để sắp xếp lịch xe lấy hàng + khai báo hải quan và giao hàng cho hãng tàu, airline

Phục vụ cho hàng nhập: nhận chứng từ + giấy báo hàng đến, phối hợp với Operation để khai báo hải quan và sắp xếp lịch xe giao hàng.

Tập hợp các hóa đơn chi hộ, hóa đơn của thầu phụ cho các lô hàng đã handle.

Công việc khác (5% khi có phát sinh)

Theo sự chỉ đạo của Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tiếng Anh (đọc viết soạn thảo email thương mại giao dịch)

Hiểu biết tốt về vận tải đường biển, hàng không, hậu cần, kho,

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết trình mạnh mẽ.

Hoạt động độc lập và tinh thần phát triển kinh doanh.

Năng động, tự tin, làm việc nhóm và kỹ năng hợp tác.

Cẩn thận, chỉnh chu ngăn nắp trong sắp xếp công việc, hồ sơ giấy tờ

Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh nhanh chóng và hiệu quả

Kiến thức về thương mại điện tử là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ

Lương cố định theo thỏa thuận từ 8-10tr/ tháng (chưa gồm phụ cấp + thưởng)

Phụ cấp ăn trưa theo ngày, được trả vào lương cuối tháng

Phụ cấp xăng xe, điện thoại hàng tháng được trả vào lương

Thưởng trên từng Deal mang về công ty hoa hồng trên từng deal cho bộ phận Back office/ Docs được tính theo quy chế kinh doanh của Công ty)

Các chế độ lễ tết, thưởng hiệu quả giữa năm và cả năm

Bảo hiểm theo luật lao động

Chương trình đào tạo inhouse và cử đi đào tạo 100% kinh phí công ty tài trợ

Teambuilding, nghỉ mát định kỳ của công ty trong và ngoài nước

Tăng lương và lộ trình phát triển tại công ty rõ ràng

Lợi ích khác

Đào tạo chủ động và cá biệt hóa theo tố chất của từng ứng viên.

Làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài.

Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ lẫn nhau.

Được tiếp cận lĩnh vực Xuất nhập khẩu và Logistics 4.0 cùng người khổng lồ Alibaba

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

