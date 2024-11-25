Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 20 ngõ 302 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hoàn thành các công việc liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu.

- Cập nhật chính sách, thủ tục xuất nhập khẩu trong/ngoài nước đối với các sản phẩm theo định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Giao dịch, tương tác nội bộ và thực hiện các thủ tục với cơ quan, đối tác bên ngoài công ty nhằm đảm bảo các đơn hàng nhập/xuất khẩu được thực hiện đúng kế hoạch.

- Phối hợp, tổ chức, triển khai các Chương trình Promotion.

- Lập dự toán, theo dõi chi phí của phòng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại thương, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu,...

- Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, incoterms.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và trao đổi mail cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH + chế độ theo quy định Nhà nước

Du lịch + team buliding hàng năm

Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng Tết + lễ (30.04 / Quốc Khánh, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin