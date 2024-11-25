Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL
- Hà Nội: Số nhà 20 ngõ 302 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Hoàn thành các công việc liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu.
- Cập nhật chính sách, thủ tục xuất nhập khẩu trong/ngoài nước đối với các sản phẩm theo định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Giao dịch, tương tác nội bộ và thực hiện các thủ tục với cơ quan, đối tác bên ngoài công ty nhằm đảm bảo các đơn hàng nhập/xuất khẩu được thực hiện đúng kế hoạch.
- Phối hợp, tổ chức, triển khai các Chương trình Promotion.
- Lập dự toán, theo dõi chi phí của phòng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, incoterms.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và trao đổi mail cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch + team buliding hàng năm
Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng Tết + lễ (30.04 / Quốc Khánh, ...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SUNNY INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
