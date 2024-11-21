Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà Office A60, Đường Đức Diễn, Bắc Từ Liêm

Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

YBM là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam bán các sản phẩm Đá Hộc, Đá Chip, Bột Đá trắng Caco3 siêu mịn.... (Sản phẩm Bột Đá Caco3 là phụ gia, chất độn tự nhiên phổ biến nhất thế giới cho các nghành Nhựa, bao bì, cao su, gốm sứ... Hiện đang cung cấp ra ngoài thị trường trên 70,000 tấn/ tháng)..... Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Trưởng nhóm Chứng Từ XNK:

Quản lý team Hỗ trợ kinh doanh của Phòng Kinh doanh và hoàn thiện các thủ tục Nhập hàng, Xuất hàng

Thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục xuất khẩu với các cơ quan chức năng để hoàn thiện bộ chứng từ

Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ nhập khẩu

Căn cứ vào đơn hàng bán ra đặt lịch sản xuất cho nhà máy, xử lý bao bì và báo nợ cho KH.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thủ tục xuất khẩu, đôn đốc bên dịch vụ như hãng tàu, fwd, bảo hiểm...thu thập chứng từ đúng hạn.

Hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra và giám sát công việc của nhóm chứng từ nhằm đảm bảo hiệu quả công việc của team

Các công việc, báo cáo khác do Trưởng phòng/BGĐ giao.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên nữ, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, ngoại thương, xuất nhập khẩu...

Am hiểu về các phương thức thanh toán quốc tế, nghiệp vụ thương mại quốc tế.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tiếng Anh đọc hiểu chứng từ, giao tiếp được Tiếng Anh là một lợi thế

Yêu thích công việc chứng từ và mong muốn gắn bó lâu dài.

Được Hưởng Những Gì

LCB: 15-18 triệu + thưởng hiệu quả công việc

Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13+;

Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp;

Được cấp 01 laptop phục vụ công việc;

Ăn trưa tại căng tin công ty;

Có quầy cafe pha chế đồ uống cho nhân viên;

Có phòng tập Gym, lớp Yoga;

Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển

