Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 45 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS
Ngày đăng tuyển: 06/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

Mức lương
45 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu phố Lũng Khê

- Phường Thanh Khương

- Thị xã Thuận Thành

- Tỉnh Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 45 - 50 Triệu

1. Điều hành hoạt động tài chính, nguồn vốn
- Chủ trì hoạch định chiến lược tài chính, xây dựng và kiểm soát kế hoạch tài chính.
- Quản lý dòng tiền, duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ phòng, kiểm soát ngân quỹ của doanh nghiệp
- Chủ trì phân tích hiệu quả tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của DN và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị phù hợp cho Ban lãnh đạo
- Chủ trì xây dựng chiến lược vốn và kế hoạch huy động vốn
- Điều phối quá trình huy động vốn, làm việc với các đơn vị, tổ chức, định chế tài chính, các nhà đầu tư, …
- Chủ trì xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn cho các đơn vị
- Quản lý việc sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả, tối ưu
- Chỉ đạo lập báo cáo quản trị nội bộ định kỳ
- Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận phù hợp giữa các đơn vị
2. Giám sát chung hoạt động kế toán
- Giám sát xây dựng hệ thống kế toán.
- Phê duyệt và ban hành hệ thống văn bản nội bộ kế toán (quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn công việc, …)
- Giám sát và chỉ đạo chung công tác kế toán đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định công ty, nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí.
- Báo cáo với Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.
3 Tổ chức quản lý và vận hành phòng ban
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của phòng và kế hoạch ngân sách tương ứng
- Chỉ đạo kiểm soát ngân sách kế hoạch phòng hiệu quả
- Đưa ra các sáng kiến, cải tiến đổi mới trong công việc đảm nhiệm
- Quản lý, điều phối và đánh giá nhân sự
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo nhân viên trong bộ phận.
4 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 45 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương
- Kiến thức về Quản trị, Tài chính, Kế toán, Nguồn vốn
- Kiến thức về đầu tư, mua bán & sáp nhập, chứng khoán, cổ phiếu
- Kiến thức về luật doanh nghiệp, quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
- Tư duy tích cực
-Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
- Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn
- Có bằng Thạc sỹ Tài chính, các chứng chỉ Tài chính/ Kế toán (CFA/CFA/CPA/ACCA) và chứng chỉ tiếng anh là 1 lợi thế.
- CV tiếng Việt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 45-50M/THÁNG- Đóng BHXH sau khi lên chính thức 1 tháng
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng
- Hỗ trợ thiết bị làm việc
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Lương tháng thứ 13
- Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

