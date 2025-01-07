Tuyển Tiếng Trung Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

Tiếng Trung

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô I

- 3 KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự và nội dung công việc của IQC
Quản lý khiếu nại và hành động khắc phục của nhà cung cấp
Dịch đối sách và kiểm tra ra IQC để theo dõi hiệu quả đối sách của nhà cung cấp
Tổng hợp dữ liệu báo cáo đánh giá hàng tháng hàng năm
Đánh giá định kỳ nhà cung cấp hàng năm
Đánh giá nhà cung cấp và phê duyệt nhà cung cấp mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Tuổi từ 23 đến 30 (Nam/Nữ)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK 4 trở lên (nghe, nói, đọc, viết)
Tiếng Trung HSK 4
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Ứng viên được đào tạo chuyên môn từ đầu
Được đóng BHXH theo Luật Lao động Việt Nam; Bảo hiểm tai nạn 24/24
Ngày làm việc: thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ 2 thứ 7/ tháng.
Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có xe buýt đưa đón nhân viên Hà Nội - Bắc Ninh (22 km từ Trung tâm Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I-3 KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

