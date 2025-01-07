Tuyển Tiếng Trung Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô I - 3 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự và nội dung công việc của IQC

Quản lý khiếu nại và hành động khắc phục của nhà cung cấp

Dịch đối sách và kiểm tra ra IQC để theo dõi hiệu quả đối sách của nhà cung cấp

Tổng hợp dữ liệu báo cáo đánh giá hàng tháng hàng năm

Đánh giá định kỳ nhà cung cấp hàng năm

Đánh giá nhà cung cấp và phê duyệt nhà cung cấp mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

Tuổi từ 23 đến 30 (Nam/Nữ)

Trình độ chuyên môn: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK 4 trở lên (nghe, nói, đọc, viết)

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Ứng viên được đào tạo chuyên môn từ đầu

Được đóng BHXH theo Luật Lao động Việt Nam; Bảo hiểm tai nạn 24/24

Ngày làm việc: thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ 2 thứ 7/ tháng.

Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có xe buýt đưa đón nhân viên Hà Nội - Bắc Ninh (22 km từ Trung tâm Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

