Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 7, TS11, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch sale, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Tư vấn dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.

- Đối ứng với khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng: nhận PO, báo giá, giao hàng, chất lượng, audit...

(Không áp doanh số)

- Khả năng tiếng nhật tốt tương đương N2 trở lên (bắt buộc).

- Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Ưu tiên người có kinh nghiệm từng làm tại công ty Nhật/ từng học tập và làm việc tại Nhật.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Biên phiên dịch

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bắc Ninh

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

