Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam
- Bắc Ninh:
- Số 7, TS11, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Lập kế hoạch sale, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
- Tư vấn dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.
- Đối ứng với khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng: nhận PO, báo giá, giao hàng, chất lượng, audit...
(Không áp doanh số)
- Khả năng tiếng nhật tốt tương đương N2 trở lên (bắt buộc).
- Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Ưu tiên người có kinh nghiệm từng làm tại công ty Nhật/ từng học tập và làm việc tại Nhật.
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Biên phiên dịch
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bắc Ninh
Tại Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
