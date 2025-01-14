Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng và giám sát kế hoạch kinh doanh

Giao chỉ tiêu, đào tạo, giám sát đánh giá nhân viên kinh doanh (telesale, admin)

Lên chiến lược phát triển hệ thống khách hàng (Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, chăm sóc khách hàng cũ)

Đi thị trường để thực tế công việc

Xây dựng hệ thống báo cáo và báo cáo theo định kỳ

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 30 trở lên.

Có kinh nghiệm kinh doanh phụ kiện tủ bếp hoặc các ngành nghề cùng hệ sinh thái ( bắt buộc)

Biết lái xe ô tô

Khả năng chịu được áp lực lớn, tinh thần thái độ làm việc tích cực.

Khả năng thuyết phục tốt, thành thạo tin học văn phòng

Có mục tiêu công việc, mục tiêu cuộc sống, mục tiêu phát triển bản thân.

Kỹ năng hoạch định mục tiêu, lên kế hoạch, phân bổ công việc và giám sát hành động theo kế hoạch tốt.

Đề cao việc đào tạo và chuẩn hóa công việc theo hệ thống.

Tại CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản thấp nhất 25-30 triệu chưa doanh số ( Thương lượng lương với ứng viên có kinh nghiệm)

Thời gian thử việc được hưởng 100% lương (Không có thưởng)

Công ty có cơ chế công tác phí dầy đủ: Xê ô tô hoặc xăng xe, phí hao mòn xe nếu đi xe cá nhân, nhà nghỉ, tiền ăn.....

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (làm 8h/ngày), nghỉ chiều thứ 7

Có khả năng gia tăng về lương thưởng không giới hạn, tỷ lệ thuận với kết quả kinh doanh của công ty.

Được tham gia nhiều khóa học do công ty tổ chức và trả chi phí để nâng cao năng lực, kiến thức.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), các chế độ phúc lợi như: du lịch, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, thăm hỏi ốm đau bản thân và người nhà, .....

Địa điểm làm việc: Đại Lộ Thăng Long km 8+500 An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội, hoặc tại Trụ sở công ty tại Hương mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM

