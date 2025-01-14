Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Thiết kế và lập bản vẽ chi tiết cho các hệ thống điện, cơ điện trong các công trình xây dựng
Tính toán, lựa chọn thiết bị điện, cơ điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của dự án
Tham gia khảo sát hiện trường, đánh giá tình trạng hệ thống điện, cơ điện hiện có
Lập báo cáo kỹ thuật, dự toán chi phí cho các hạng mục điện, cơ điện
Hỗ trợ giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục điện, cơ điện tại công trường
Nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới về thiết kế hệ thống điện, cơ điện

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan
Thành thạo kỹ năng đọc và thiết kế bản vẽ kỹ thuật
Có khả năng bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế
Có kiến thức cơ bản về thiết kế hệ thống điện, cơ điện trong công trình

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số SP23-24, đường Sao Biển 19A, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

