Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Thiết kế và lập bản vẽ chi tiết cho các hệ thống điện, cơ điện trong các công trình xây dựng

Tính toán, lựa chọn thiết bị điện, cơ điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của dự án

Tham gia khảo sát hiện trường, đánh giá tình trạng hệ thống điện, cơ điện hiện có

Lập báo cáo kỹ thuật, dự toán chi phí cho các hạng mục điện, cơ điện

Hỗ trợ giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục điện, cơ điện tại công trường

Nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới về thiết kế hệ thống điện, cơ điện

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan

Thành thạo kỹ năng đọc và thiết kế bản vẽ kỹ thuật

Có khả năng bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế

Có kiến thức cơ bản về thiết kế hệ thống điện, cơ điện trong công trình

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.