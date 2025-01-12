Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company
- Bắc Ninh: • Số 14, đường 8, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh,, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng và dự án cho ngành công nghiệp bán dẫn và các công việc khác liên quan đến thiết kế trong phòng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế CAD/CAM (ví dụ: AutoCAD, SolidWorks,..) để tạo bản vẽ kỹ thuật chi tiết.
Xây dựng mô hình 3D từ bản vẽ 2D của khách hàng.
Xây dựng các bản vẽ gia công, bản vẽ lắp ráp.
Bóc tách BOM.
Thiết kế sơ bộ đóng gói sản phẩm.
Chịu trách nhiệm cho một số nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng được tiếng Nhật (N3 trở lên)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về công việc thiết kế cho ngành công nghiệp bán dẫn.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D : Solidworks và AutoCAD, thiết kế 2D
Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc trong môi trường thiết kế sản phẩm là một lợi thế
Có niềm đam mê với ngành công nghiệp bán dẫn, chăm chỉ tận tâm với công việc.
Có kiến thức vững vàng về cơ khí, vật liệu, chế tạo máy.
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp đầy đủ và hoàn thiện, xét tăng lương 1 lần/ năm
Hưởng chế độ bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội ngay khi được ký kết HĐLĐ chính thức.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13 (hệ số có thể lên tới 4,5), thưởng hiệu suất làm việc
Có cơ hội được đi đào tạo, công tác trau đồi kiến thức, kỹ năng ở nước ngoài thường xuyên
Được ăn trưa tại nhà máy.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, ...
Được đi du lịch, tham gia các Các phong trào, hoạt động teambuilding Công ty tổ chức hàng năm.
Chế độ chính sách xứng đáng xét theo năng lực và thâm niên Công tác.
Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định Pháp luật.
Chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường hoàn thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI