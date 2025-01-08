Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 19, Đường 11, KCN Vsip, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

-Quản lý mua hàng nguyên liệu chính: giấy

- Tính toán đặt hàng, làm PO, thanh toán nhà cung cấp

- Làm báo cáo: Ngày, tuần, tháng, năm

- Công việc cụ thể trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên các chuyên ngành liên quan

- Sử dụng máy tính thành thạo

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm mua hàng ở vị trí tương đương tại các công ty Sản xuất

Tại Công ty TNHH Taixin Printing Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Có căng tin, cây ATM trong công ty

Tham gia BHXH đầy đủ theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Taixin Printing Vina

