Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Taixin Printing Vina
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 19, Đường 11, KCN Vsip, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
-Quản lý mua hàng nguyên liệu chính: giấy
- Tính toán đặt hàng, làm PO, thanh toán nhà cung cấp
- Làm báo cáo: Ngày, tuần, tháng, năm
- Công việc cụ thể trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên các chuyên ngành liên quan
- Sử dụng máy tính thành thạo
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm mua hàng ở vị trí tương đương tại các công ty Sản xuất
Tại Công ty TNHH Taixin Printing Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn
Có căng tin, cây ATM trong công ty
Tham gia BHXH đầy đủ theo luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Taixin Printing Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
