Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Nhà xưởng số 1, Lô CN2 – 4 và Lô CN 9
- 7, KCN Yên Phong (Khu mở rộng), Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
-Hướng dẫn làm việc (Hướng dẫn vận hành máy - SOP)
+ Tạo mới, cập nhật hướng dẫn công việc cho công nhân (SOP) từ đầu đến cuối vòng đời sản phẩm
+ Đảm bảo các thao tác trong SOP rõ ràng, ngắn gọn, dễ thực hiện, bất kể tư thế làm việc của người lao động trong quá trình làm việc
- Bảo trì máy móc
+ Lập kế hoạch và theo dõi
+ Ngăn chặn và tìm kiếm và giải quyết các vấn đề máy móc liên quan đến lĩnh vực bảo trì
- Thiết lập dây chuyền sản xuất mới
+ Cài đặt, Gỡ lỗi, CMK, Chạy thử máy
- Phụ tùng & quản lý máy thay thế
+ Kiểm soát FIFO và hàng tồn kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thương tháng lương thứ 13
Thưởng KPI hàng năm
ĐƯợc đi công tác nước ngoài
Nghỉ 4 thứ 7, 4 chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
