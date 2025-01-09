Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

-Hướng dẫn làm việc (Hướng dẫn vận hành máy - SOP)

+ Tạo mới, cập nhật hướng dẫn công việc cho công nhân (SOP) từ đầu đến cuối vòng đời sản phẩm

+ Đảm bảo các thao tác trong SOP rõ ràng, ngắn gọn, dễ thực hiện, bất kể tư thế làm việc của người lao động trong quá trình làm việc

- Bảo trì máy móc

+ Lập kế hoạch và theo dõi

+ Ngăn chặn và tìm kiếm và giải quyết các vấn đề máy móc liên quan đến lĩnh vực bảo trì

- Thiết lập dây chuyền sản xuất mới

+ Cài đặt, Gỡ lỗi, CMK, Chạy thử máy

- Phụ tùng & quản lý máy thay thế

+ Kiểm soát FIFO và hàng tồn kho