[Bình Phước] CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM Nhân Viên Bảo Trì Tiện Ích 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM
- Bình Phước: Lô A19
- A, KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sữa chữa, bảo trì tiện ích nhà máy : chiller, máy bơm, máy nén khí, xe nâng điện…
- Xử lý sự cố phát sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung Cấp nghề chuyên ngành liên quan.
- Sẵn sàng đào tạo sinh viên mới ra trường.
Tại CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn, thử việc 100% gross, lương tháng 13 đầy đủ, tăng lương hằng năm.
- Phúc lợi tốt, thưởng, được mua bảo hiểm rủi ro tai nạn QBE 24/24...
- Sử dụng sản phẩm công ty miễn phí (tã, khăn ướt...).
- Phục vụ suất ăn tại canteen công ty miễn phí.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
