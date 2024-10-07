Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước

Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước

Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Cái Răng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Phân bổ kế hoạch chi tiết cho từng NVKD.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/tháng/quý/năm của chi nhánh
- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các bộ phận cấp dưới trong công tác lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm
- Hướng dẫn, kèm cặp nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới trực tiếp phụ trách.
- Xây dựng các nội dung, chương trình đào tạo phát triển nhân viên;- Tham gia đào tạo và phát triển nhân viên theo kế hoạch hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Am hiểu về thị trường Vật liệu xây dựng đặc biệt là gạch ốp lát Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề, ra quyết định. Kỹ năng tổ chức hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu về thị trường Vật liệu xây dựng đặc biệt là gạch ốp lát
Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin
Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề, ra quyết định.
Kỹ năng tổ chức hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.

Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến Tham gia BHXH, teambilding, Du lịch, nghỉ mát... Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.
Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Tham gia BHXH, teambilding,
Du lịch, nghỉ mát...
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-chi-nhanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-phuoc-job205534
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh An Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Hạn nộp: 17/09/2025
Vĩnh Long Tiền Giang Trà Vinh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Cần Thơ Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 20 - 30 Triệu Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Đến 10 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Bình Thuận thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 30 Triệu Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hóa học / Sinh học Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm