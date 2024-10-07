Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Cái Răng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Phân bổ kế hoạch chi tiết cho từng NVKD.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/tháng/quý/năm của chi nhánh

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các bộ phận cấp dưới trong công tác lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm

- Hướng dẫn, kèm cặp nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới trực tiếp phụ trách.

- Xây dựng các nội dung, chương trình đào tạo phát triển nhân viên;- Tham gia đào tạo và phát triển nhân viên theo kế hoạch hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Am hiểu về thị trường Vật liệu xây dựng đặc biệt là gạch ốp lát Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề, ra quyết định. Kỹ năng tổ chức hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu về thị trường Vật liệu xây dựng đặc biệt là gạch ốp lát

Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin

Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề, ra quyết định.

Kỹ năng tổ chức hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.

Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến Tham gia BHXH, teambilding, Du lịch, nghỉ mát... Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Tham gia BHXH, teambilding,

Du lịch, nghỉ mát...

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin