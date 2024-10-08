Tuyển Xây dựng Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 20 - 30 Triệu

Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: 818 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Xuân, TP Đồng Xoài, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Mô tả công việc:
Chủ trì lập kế hoạch công tác xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Tìm kiếm nguồn việc ký HĐ XDDD B2C, SME, B2B. Tìm kiếm các đối tác nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Lập biểu mẫu dự toán, biện pháp thi công. Tổ chức điều hành xây dựng các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí Tổ chức phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng dân dụng. Thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ: Thiết kế; Dự toán, Đấu thầu, QLHĐ, kiểm soát chi phí; Thi công Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
Chủ trì lập kế hoạch công tác xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
Tìm kiếm nguồn việc ký HĐ XDDD B2C, SME, B2B.
Tìm kiếm các đối tác nhà cung cấp, nhà thầu phụ.
Lập biểu mẫu dự toán, biện pháp thi công.
Tổ chức điều hành xây dựng các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí
Tổ chức phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng dân dụng.
Thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ: Thiết kế; Dự toán, Đấu thầu, QLHĐ, kiểm soát chi phí; Thi công
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí lĩnh vực Xây dựng và 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương Có chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng & công nghiệp Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng, phân tích đánh giá thị trường, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm. Thành thạo Word, Excel, Power Point, kỹ năng máy tính văn phòng... Chịu áp lực tốt, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí lĩnh vực Xây dựng và 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
Có chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng & công nghiệp
Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng, phân tích đánh giá thị trường, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm.
Thành thạo Word, Excel, Power Point, kỹ năng máy tính văn phòng...
Chịu áp lực tốt, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30tr/tháng Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định.... Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc. Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân
Thu nhập: 20-30tr/tháng
Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....
Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước

Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Viettel Bình Phước, 818 Phú Riềng Đỏ, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

