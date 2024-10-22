Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Khu phố 7, Thị Trấn Tân Khai, Hớn Quản

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phiên dịch các cuộc họp, đàm phán, hội thảo giữa công ty và đối tác Hàn Quốc Biên dịch các tài liệu, hợp đồng, báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên người Việt và chuyên gia Hàn Quốc Làm việc với các phòng ban khác để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự liên quan đến nhân viên người Hàn Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên khi cần thiết Hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch với đối tác Hàn Quốc Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng máy tính văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint) Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực sản xuất, xây dựng hoặc xuất nhập khẩu là một lợi thế Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi Phỏng vấn Đóng BHXH Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng lễ, Tết, sinh nhật ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố 7 Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

