Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM
- Bình Phước: Khu phố 7, Thị Trấn Tân Khai, Hớn Quản
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phiên dịch các cuộc họp, đàm phán, hội thảo giữa công ty và đối tác Hàn Quốc
Biên dịch các tài liệu, hợp đồng, báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại
Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên người Việt và chuyên gia Hàn Quốc
Làm việc với các phòng ban khác để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác
Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự liên quan đến nhân viên người Hàn
Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên khi cần thiết
Hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch với đối tác Hàn Quốc
Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng máy tính văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint)
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực sản xuất, xây dựng hoặc xuất nhập khẩu là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận khi Phỏng vấn
Đóng BHXH
Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng lễ, Tết, sinh nhật ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI