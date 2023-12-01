[Bình Phước] Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run [Bình Phước] Công Nhân Công Nhân May 3 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run
- Bình Phước
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chà nhám, lắp ráp, đóng khung, đóng gói ...
- Lên cont, cắt da và bộ phận may
- Phù hợp khâu nào sẽ được xếp vào khâu đó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- LĐPT chưa có tay nghề:
+ Chỉ tuyển Nam: 18 - 45 (không lấy ngoài tuổi này)
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
- Lao động tay nghề May:
+ Nam/Nữ: 18 - 45 (không lấy ngoài tuổi này)
+ Có tay nghề may (vô có test)
- Học vấn: Biết đọc, biết viết, không yêu cầu bằng cấp
- Chấp nhận hình xăm
- Tác phong gọn gàng và hút thuốc đúng quy định (để đảm bảo an toàn)
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương không có tay nghề:
+ Lương 8 tiếng ca ngày: 205.000 x 26 công = 5.330.000
+ Lương 12 tiếng ca ngày: 337.000 x 26 công = 8.762.000
+ Tăng ca: 33.000/tiếng
+ Chủ nhật: 380.000/8 tiếng
- Lương có tay nghề may:
+ Lương 8 tiếng ca ngày: 245.000 x 26 công = 6.370.000
+ Tăng ca: 37.000/tiếng
+ Chủ nhật: 420.000/8 tiếng
+ Phụ cấp tay nghề may: 500.000 – 1.000.000 (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Công ty bao cơm 2 bữa và có KTX miễn phí cho người ở xa
- Thử việc 1 tháng.
- Lương thử việc: 100% Lương cơ bản- Thời gian làm việc:
- Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 16:30
- Nghỉ trưa 1 tiếng
- Có tăng ca tuỳ theo tình hình Công ty
- OFF cố định Chủ Nhật hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI