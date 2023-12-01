[Bình Phước] Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run [Bình Phước] Công Nhân Công Nhân May 3 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

- Công ty bao cơm 2 bữa và có KTX miễn phí cho người ở xa

- Học vấn: Biết đọc, biết viết, không yêu cầu bằng cấp

- Phù hợp khâu nào sẽ được xếp vào khâu đó

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI