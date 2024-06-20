Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 176A, đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Nhận data khách hàng đã có nhu cầu sẵn và liên hệ chăm sóc khách hàng.

- Hẹn khách hàng tư vấn trực tiếp.

- Nhắn tin, gọi điện chăm sóc khách hàng qua zalo, facebook,...

- Xây dựng nền tảng chăm sóc khách hàng online.

- Ký kết hợp đồng và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

- Lập kế hoạch và báo cáo công việc thường xuyên lên cấp trên.

- Nam/Nữ có độ tuổi từ 23 – 30.

- Tốt nghiệp tối thiểu từ Cao Đẳng/Đại Học tất cả các chuyên ngành.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Yêu thích lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

- Khả năng giao tiếp tốt, không yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực.

- Có ngoại hình là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9,500,000đ + Hoa hồng.

- Được đào tạo tất cả kỹ năng tư vấn, bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh,...

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo.

- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng.

- Tham gia nhiều hoạt động Teambuilding, du lịch và các chương trình thiện nguyện,...

- Được vinh danh, tưởng thưởng khi có thành tính xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

