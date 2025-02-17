Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc : Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Nha Trang,
Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc : Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Nha Trang,
+ Dạng hợp đồng: Toàn thời gian cố định
+ Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực ($500-1000$+++)
Yêu cầu công việc:
• Tiếp cận khách hàng là các bác sỹ của bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, công ty dược,… hoặc những người phụ trách để giới thiệu sản phẩm của công ty
• Tư vấn các bác sỹ về những ưu điểm của sản phẩm để Bác Sỹ hiểu rõ và sâu hơn về sản phẩm để ra quyết định về điều trị.
• Thường xuyên viếng thăm bác sỹ, dược sỹ nhà thuốc để nhắc nhở họ về sản phẩm của công ty
• Tập hợp thông tin trên thị trường thực tế và kể cả những góp ý, ý kiến từ Bác sỹ về sản phẩm để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cấp Quản lý
• Theo dõi thầu, kết quả thầu nếu có và cập nhật thông tin, quá trình tiến triển của những gói thầu nếu có.
• Hỗ trợ công ty trong việc triển khai thực hiện những chính sách về tiếp thị sản phẩm, hội nghị khác hàng, chiến lược quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm mới….

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Xuân

