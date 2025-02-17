Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 19 Châu Văn Liêm, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ , Việt Nam|, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý nội dung, tài khoản công ty trên sàn TMĐT (Amazon, Walmart, Ebay,...), Tiktok Shop/ Tiktok, Fanpage

- Quản lý chất lượng nội dung kênh, đóng góp các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

- Chụp/Quay, Edit Video, thiết kế sản phẩm cơ bản, để đăng bài trên kênh Social và các sàn TMĐT

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/ tháng theo kế hoạch.

- Thực hiện các việc khác dưới sự phân bổ của Quản lý trực tiếp

- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 2 (Nam/Nữ)

- Địa chỉ cư trú ở Thành phố Cần Thơ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên các kênh Tiktok, Mạng Xã Hội, Sàn TMĐT VN hoặc US (Facebook, Shopee,...) hoặc am hiểu về thuật toán, xu hướng trên nền tảng Tiktok

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí,...hoặc các Chuyên ngành liên quan.

- Có Laptop riêng để làm việc

- Tiếng Anh Đọc, Hiểu tốt

- Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.

- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh cơ bản (Photoshop, Capcut,...).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Làm việc cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Tăng lương

Chế độ thưởng

Đào tạo

+ Lương cứng + Bonus KPI + Thưởng Lễ, Tết

+ Được đào tạo chuyên môn trong quá trình thử việc

+ Xét tăng lương định kì

+ Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương

