Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 19 Châu Văn Liêm, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ , Việt Nam|, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý nội dung, tài khoản công ty trên sàn TMĐT (Amazon, Walmart, Ebay,...), Tiktok Shop/ Tiktok, Fanpage
- Quản lý chất lượng nội dung kênh, đóng góp các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
- Chụp/Quay, Edit Video, thiết kế sản phẩm cơ bản, để đăng bài trên kênh Social và các sàn TMĐT
- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/ tháng theo kế hoạch.
- Thực hiện các việc khác dưới sự phân bổ của Quản lý trực tiếp
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 2 (Nam/Nữ)
- Địa chỉ cư trú ở Thành phố Cần Thơ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên các kênh Tiktok, Mạng Xã Hội, Sàn TMĐT VN hoặc US (Facebook, Shopee,...) hoặc am hiểu về thuật toán, xu hướng trên nền tảng Tiktok
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí,...hoặc các Chuyên ngành liên quan.
- Có Laptop riêng để làm việc
- Tiếng Anh Đọc, Hiểu tốt
- Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.
- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh cơ bản (Photoshop, Capcut,...).
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Làm việc cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
+ Lương cứng + Bonus KPI + Thưởng Lễ, Tết
+ Được đào tạo chuyên môn trong quá trình thử việc
+ Xét tăng lương định kì
+ Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19, Châu Văn Liêm - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-7-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job306095
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 284 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Tiền Giang Hậu Giang Bạc Liêu Sóc Trăng Cà Mau Đồng Tháp Cần Thơ Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 12 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 225 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Cần Thơ Còn 97 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 284 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÀNH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÀNH
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm ICARE làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dược Phẩm ICARE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hải Phương
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Nikolet làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Nikolet
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Mission Education Consulting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Mission Education Consulting Company Limited
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI làm việc tại Cần Thơ thu nhập 4 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATAMI
4 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm