Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
- Hà Nội:
- Hoàng Mai
- Quận 5
- Ninh Kiều, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Đến các nhà thuốc, hiệu thuốc, Đại lý dược... trên địa bàn được phân công (data khách hàng được công ty cung cấp) để tư vấn, giới thiệu sản phẩm, chốt đơn hàng
Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho KH
Chăm sóc và duy trì khách hàng được giao; chịu trách nhiệm đối với nhóm sản phẩm, địa bàn quản lý.
Cập nhật, ghi nhận những thông tin phản hồi của khách hàng để cải tiến sản phẩm, chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Phối hợp với các phòng ban xử lý sự cố cùng khách hàng.
Thực hiện các chương trình chính sách bán hàng, báo cáo tiến độ công việc theo trưởng bộ phận yêu cầu
Theo dõi công nợ của khách cùng bộ phận kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kỹ năng: Giao tiếp, Thuyết trình, Tổ chức và Xử lý tình huống,
Chịu được áp lực công việc
Sử dụng được các công cụ vi tính văn phòng ( Word, Excel, Power Point).
Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN theo quy định của công ty,
Được xét tăng lương theo quý hoặc 6 tháng 1 lần dựa vào năng lực làm việc
Được thưởng tháng lương 13 hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường Vật tư y tế.
Lộ trình công việc rõ ràng, được đào tạo định kỳ trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
