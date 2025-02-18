Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 55, đường 21, Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia sản xuất các phóng sự truyền hình, tin tức hằng ngày theo sự phân công.
- Tư duy, sáng tạo phát hiện đề tài ở các thể loại đa dạng phù hợp bản tin tức trên Truyền hình và nền tảng MXH.
- Viết lách, viết bài, phóng sự và các kịch bản theo sự phân công.
- Đảm bảo yêu cầu, chỉ tiêu được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí biên tập/sản xuất nội dung chương trình/phóng sự/chuyên đề/nền tảng mạng xã hội.
- Tốt nghiệp Trình độ cao đẳng/đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, văn học và các ngành có liên quan
- Có năng khiếu viết lách tốt, có sở thích và đam mê công việc phóng viên/biên tập viên truyền hình.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, chịu được áp lực công việc.
- Nhạy bén, biết khai thác vấn đề, đề tài, câu chuyện là một lợi thế.
- Có khả năng nhanh nhạy trong việc phát hiện và tư duy đề tài.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất tin tức/ phóng sự truyền hình.
Tại Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
