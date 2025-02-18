Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 55, đường 21, Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia sản xuất các phóng sự truyền hình, tin tức hằng ngày theo sự phân công.

- Tư duy, sáng tạo phát hiện đề tài ở các thể loại đa dạng phù hợp bản tin tức trên Truyền hình và nền tảng MXH.

- Viết lách, viết bài, phóng sự và các kịch bản theo sự phân công.

- Đảm bảo yêu cầu, chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí biên tập/sản xuất nội dung chương trình/phóng sự/chuyên đề/nền tảng mạng xã hội.

- Tốt nghiệp Trình độ cao đẳng/đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, văn học và các ngành có liên quan

- Có năng khiếu viết lách tốt, có sở thích và đam mê công việc phóng viên/biên tập viên truyền hình.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Nhạy bén, biết khai thác vấn đề, đề tài, câu chuyện là một lợi thế.

- Có khả năng nhanh nhạy trong việc phát hiện và tư duy đề tài.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất tin tức/ phóng sự truyền hình.

Tại Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Chế độ thưởng

Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV DV Truyền Thông & Quảng Cáo Tin Tức Miền Tây

