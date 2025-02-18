Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát

Trình dược viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

- Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

- TT5.2A

- 32 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Xây dựng, mở rộng mối quan hệ với sở y tế, bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện, phòng khám….
Chăm sóc và duy trì khách hàng được giao; chịu trách nhiệm đối với nhóm sản phẩm, địa bàn quản lý.
Phối hợp với các phòng ban xử lý sự cố cùng khách hàng.
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.
Thực hiện các chương trình chính sách bán hàng, báo cáo tiến độ công việc theo trưởng bộ phận yêu cầu
Theo dõi công nợ của khách cùng bộ phận kế toán
Theo dõi các dự án, kế hoạch đấu thầu của các bệnh viện, sở y tế…
Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kỹ năng: Giao tiếp, Thuyết trình, Tổ chức và Xử lý tình huống,
Chịu được áp lực công việc
c
Sử dụng được các công cụ vi tính văn phòng ( Word, Excel, Power Point).
Sử dụng được các công cụ vi tính văn phòng ( Word, Excel, Power
oint)

Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương CB: Từ 6.000.000 -10.000.000 (tùy theo năng lực và kinh nghiệm) . Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000/tháng và không giới hạn theo năng lực.
Tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN theo quy định của công ty,
Được xét tăng lương theo quý hoặc 6 tháng 1 lần dựa vào năng lực làm việc
Được thưởng tháng lương 13 hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường Vật tư y tế.
Lộ trình công việc rõ ràng, được đào tạo định kỳ trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát

Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trinh-duoc-vien-thu-nhap-6-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job307660
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu JobsGO Recruit
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CONG TY TNHH THUONG MAI DMP VIET PHAP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD CONG TY TNHH THUONG MAI DMP VIET PHAP
Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần MEDSI
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư quốc tế An Phát
6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm H&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm H&D
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm