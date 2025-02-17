Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Theo quy định của Công Ty và pháp luật., Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ của Công ty
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thị trường mới
Bán hàng trực tiếp và online trên phạm vi cả nước
Báo cáo công việc và lập kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để phát triển địa bàn.
Triển khai công việc theo kế hoạch của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Người chịu khó, có trách nhiệm, cầu tiến và tâm huyết trong công việc.
Có khả năng tư vấn bán hàng trực tiếp và online.
Có mong muốn làm công việc ổn định và lâu dài.
Có nguyện vọng làm việc ở tỉnh: Củ Chi: 5 bạn; Cần Thơ: 3 bạn; Đắk Lắk: 2 bạn. Ngoài ra , có thể làm việc tại Long An , Cà Mau , Bạc Liêu , Hậu Giang.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương
