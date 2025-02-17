Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Theo quy định của Công Ty và pháp luật., Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ của Công ty

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thị trường mới

Bán hàng trực tiếp và online trên phạm vi cả nước

Báo cáo công việc và lập kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để phát triển địa bàn.

Triển khai công việc theo kế hoạch của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Người chịu khó, có trách nhiệm, cầu tiến và tâm huyết trong công việc.

Có khả năng tư vấn bán hàng trực tiếp và online.

Có mong muốn làm công việc ổn định và lâu dài.

Có nguyện vọng làm việc ở tỉnh: Củ Chi: 5 bạn; Cần Thơ: 3 bạn; Đắk Lắk: 2 bạn. Ngoài ra , có thể làm việc tại Long An , Cà Mau , Bạc Liêu , Hậu Giang.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Hương

