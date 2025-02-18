Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Đàm phán làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng.
Xây dựng tour có giá cạnh tranh và tiếp thị chào bán cho đối tượng khách đoàn (đôi khi cần thuyết trình, đấu thầu...)
Theo dõi tour đang thực hiện và xử lý các sự cố phát sinh.
Giữ quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác cung ứng dịch vụ
Làm hợp đồng đi du lịch nước ngoài với đối tượng là khách thuộc công ty, đoàn thể.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Du lịch;
Tiếng Anh tương đương trình độ B trở lên;
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt;
Sức khoẻ tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc;
Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 45 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

