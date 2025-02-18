Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Đàm phán làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

Xây dựng tour có giá cạnh tranh và tiếp thị chào bán cho đối tượng khách đoàn (đôi khi cần thuyết trình, đấu thầu...)

Theo dõi tour đang thực hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

Giữ quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác cung ứng dịch vụ

Làm hợp đồng đi du lịch nước ngoài với đối tượng là khách thuộc công ty, đoàn thể.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Du lịch;

Tiếng Anh tương đương trình độ B trở lên;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt;

Sức khoẻ tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc;

Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Đồng phục

Chế độ thưởng

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin