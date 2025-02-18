Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập hấp dẫn từ 10 - 20 triệu (lương + thưởng doanh thu/doanh số) – theo năng lực Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13 theo quy định công ty Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng giá trị con người Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHNT theo quy định của công ty Được hỗ trợ khách từ nguồn Marketing của công ty Môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng, thân thiện, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm của công ty.

Lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo khu vực được phân công: duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới.

Thu thập thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh, phản hồi về cho BGĐ và quản lý kinh doanh

Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về các thông tin thị trường, đề xuất chiến thuật kinh doanh phù hợp

Thường xuyên tiếp xúc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng. Tiếp nhận các phản ánh và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm của Công ty, công tác giao hàng... Báo cáo với Ban lãnh đạo, Trưởng bộ phận về những khiếu nại và nhu cầu của khách hàng để tìm ra hướng giải quyết.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo và bồi dưỡng thêm kiến thức và 1 số kỹ năng liên quan

Từ 18 tuổi trở lên, không giới hạn độ tuổi

Có niềm nhiệt huyết, đam mê với kinh doanh, có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường

Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Siêng năng, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến

Tại Công ty cổ phần Novamed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed

