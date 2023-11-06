Giám Đốc Kỹ Thuật Dự Án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG
- Thừa Thiên Huế
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch triển khai chi tiết dự án theo yêu cầu
- Điều phối nguồn nhân lực của team dự án để thực hiện dự án, giám sát các vị trí để đảm bảo cho tiến độ công việc
- Chịu trách nhiệm về thời gian hoàn thành theo kế hoạch đặt ra
- Thẩm tra và Quản lý chi phí của dự án (Tổng mức đầu tư/Dự toán…), Lập dự toán/tổng mức đầu tư. Kiểm soát việc thực hiện chi phí, hạn chế tối đa hao hụt/ chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
- Triển khai quá trình lựa chọn nhà thầu liên quan đến máy móc thiết bị
- Giám sát quá trình triển khai dự án ( phần công nghệ)
- Nghiệm thu hoàn thành công trình
- Các công việc liên quan khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật máy hoặc tương đương…vv
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý dự án.
- Thành thạo Autocad, solid work hoặc các phần mềm tương tự.
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Ưu tiên có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất khoáng sản (đặc biệt là silicate), đã quản lý các dự án có quy mô tương đương hoặc lớn hơn
3. Kiến thức:
- Am hiểu các quy định của Pháp luật về các hoạt động đầu tư.
- Am hiểu về các loại Hợp đồng tương tự FIDIC;
- Có am hiểu về kỹ thuật như tự động hóa, điện, hóa liên quan tới ngành công nghiệp chế biến khoáng sản.
- Am hiểu về kỹ năng quản lý và lập kế hoạch mua sắm, tìm hiểu thị trường cung ứng vật tư thiết bị liên quan tới nhà máy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa tại nhà ăn, Chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, Du lịch
- Phúc lợi các dịp Lễ/Tết sự kiện (8-3, 20-10, 30-4, 2-9,...) trong năm, chế độ thăm hỏi
- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, xe đưa đón, công cụ dụng cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG
