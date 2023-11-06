Giám Đốc Kỹ Thuật Dự Án

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật máy hoặc tương đương…vv

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý dự án.

- Thành thạo Autocad, solid work hoặc các phần mềm tương tự.

- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất khoáng sản (đặc biệt là silicate), đã quản lý các dự án có quy mô tương đương hoặc lớn hơn

3. Kiến thức:

- Am hiểu các quy định của Pháp luật về các hoạt động đầu tư.

- Am hiểu về các loại Hợp đồng tương tự FIDIC;

- Có am hiểu về kỹ thuật như tự động hóa, điện, hóa liên quan tới ngành công nghiệp chế biến khoáng sản.

- Am hiểu về kỹ năng quản lý và lập kế hoạch mua sắm, tìm hiểu thị trường cung ứng vật tư thiết bị liên quan tới nhà máy.