Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: Phường Phước Mỹ, Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập tiến độ tổng và chi tiết theo chỉ đạo của CHT.
- Giám sát, kiểm soát tiến độ thi công.
- Lập các hồ sơ về tiến độ đúng qui định hợp đồng và quản lý hệ thống công ty.
- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Giám sát công trường thi công dân dụng.
- Tuổi từ 25 đến 30 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng.
- Cần đức tính trung thực, quyết đoán, cẩn thận, nghiêm khắc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Tùy theo năng lực
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.
- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.
- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo tết cho đoàn viên...).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
