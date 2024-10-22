Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Phường Phước Mỹ, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tiến độ tổng và chi tiết theo chỉ đạo của CHT.
- Giám sát, kiểm soát tiến độ thi công.
- Lập các hồ sơ về tiến độ đúng qui định hợp đồng và quản lý hệ thống công ty.
- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Giám sát công trường thi công dân dụng.
- Tuổi từ 25 đến 30 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng.
- Cần đức tính trung thực, quyết đoán, cẩn thận, nghiêm khắc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Tùy theo năng lực
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.
- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.
- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo tết cho đoàn viên...).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

