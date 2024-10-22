Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Phường Phước Mỹ, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tiến độ tổng và chi tiết theo chỉ đạo của CHT.

- Giám sát, kiểm soát tiến độ thi công.

- Lập các hồ sơ về tiến độ đúng qui định hợp đồng và quản lý hệ thống công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Giám sát công trường thi công dân dụng.

- Tuổi từ 25 đến 30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng.

- Cần đức tính trung thực, quyết đoán, cẩn thận, nghiêm khắc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Tùy theo năng lực

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.

- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.

- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo tết cho đoàn viên...).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin