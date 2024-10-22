Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DỊCH VỤ ANI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung, hình ảnh trên các kênh social của Công ty (Website, Facebook, Instagram, Zalo, Youtube...).

Hỗ trợ lập kế hoạch và xây dựng các loại hình digital content bao gồm: Facebook post, bài PR, nội dung website, bài viết SEO... nằm trong các chiến dịch digital marketing của công ty.

Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức các chương trình event (Họp báo, Hội nghị khách hàng)

Các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Báo chí, Ngoại ngữ...

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.

Hiểu biết về Digital Marketing.

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc

Nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DỊCH VỤ ANI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận, tùy theo năng lực

Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc (đánh giá theo KPI), thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DỊCH VỤ ANI

