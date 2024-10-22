Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DANA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 475 Hùng Vương, TP Hội An ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán hàng xe Ford Đào tạo và cập nhật thuộc tính năng, ưu nhược điểm của sản phẩm công ty, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Được đào tạo quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai. Phối hợp bộ phận dịch vụ và các bộ phận liên quan thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với Khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng. Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi. Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing Ngoại hình khá Làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt Giao tiếp tiếng Anh cơ bản Ưu tiên những bạn có đam mê về xe ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương căn bản + Doanh số bán hàng + Phụ cấp bán hàng Sau khi ký HĐLĐ: được tham gia BHXH – BHYT Lương tháng 13, thưởng Lễ; đi du lịch theo qui chế Được cấp phát Đồng phục văn phòng, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA

