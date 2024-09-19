Tuyển Hành chính Alpha Aia làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Alpha Aia
- Hà Nội: Tầng 11 Lotte Center
- 54 Liễu Giai
- ba đình
- hà nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 8 Triệu
● Làm việc trực tiếp với cấp quản lý về bảng mô tả công việc, yêu cầu công việc, chiến lược tìm kiếm, quy trình tuyển dụng và công cụ đánh giá và cập nhật cho người quản lý tuyển dụng về tình trạng tuyển dụng.
● Đề xuất và lựa chọn tuyển dụng các kênh đăng tuyển hiệu quả và phù hợp với từng vị trí tuyển dụng
● Hỗ trợ trong việc cập nhật tin tuyển dụng trên các kênh bao gồm: nội bộ, các kênh đăng tuyển truyền thống, các trang mạng xã hội, forum việc làm có liên quan, tổ chức các sự kiện nhằm thu hút ứng viên (nếu có)
● Giữ liên lạc và lưu trữ thông tin của các ứng viên tiềm năng.
● Cập nhật thông tin về thị trường tuyển dụng và thu thập thông tin có giá trị thông qua phỏng vấn hoặc các kênh khác.
● Thực hiện các thủ tục có liên quan đến tiếp đón, tiếp nhận nhân viên mới, thông báo các bộ phận có liên quan.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Cao Đẳng
● Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn và đàm phán tốt.
● Tinh thần làm việc tích cực và chủ động.
● Sẵn sàng chấp nhận thử thách, chịu được áp lực công việc cao, có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên khối lượng công việc và quản lý thời gian tốt.
● Tự tin, nhiều năng lượng và đam mê công việc
Tại Alpha Aia Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương thỏa thuận
● Môi trường làm việc năng động & thân thiện
● Cơ hội phát triển và thăng tiến rất tốt lên các chức vụ cao hơn.
● Chế độ đào tạo chuyên nghiệp theo nhu cầu công việc.
● Cơ hội tham gia đội nhóm, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Aia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
