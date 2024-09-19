Tuyển Hành chính Alpha Aia làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

● Làm việc trực tiếp với cấp quản lý về bảng mô tả công việc, yêu cầu công việc, chiến lược tìm kiếm, quy trình tuyển dụng và công cụ đánh giá và cập nhật cho người quản lý tuyển dụng về tình trạng tuyển dụng.

● Đề xuất và lựa chọn tuyển dụng các kênh đăng tuyển hiệu quả và phù hợp với từng vị trí tuyển dụng

● Hỗ trợ trong việc cập nhật tin tuyển dụng trên các kênh bao gồm: nội bộ, các kênh đăng tuyển truyền thống, các trang mạng xã hội, forum việc làm có liên quan, tổ chức các sự kiện nhằm thu hút ứng viên (nếu có)

● Giữ liên lạc và lưu trữ thông tin của các ứng viên tiềm năng.

● Cập nhật thông tin về thị trường tuyển dụng và thu thập thông tin có giá trị thông qua phỏng vấn hoặc các kênh khác.

● Thực hiện các thủ tục có liên quan đến tiếp đón, tiếp nhận nhân viên mới, thông báo các bộ phận có liên quan.