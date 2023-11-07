Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Báo cáo kế hoạch dòng tiền theo tuần.
- Kiểm tra chứng từ, theo dõi ngân hàng. Gửi kế hoạch duyệt chi hàng ngày.
- Kiểm tra bảng lương GT, MT tháng
- Kiểm tra bảng thưởng đầu lốc, Tekip GT, MT tháng
- Kiểm tra các đầu mục chi phí tháng
- In và xử lý đơn hàng chính xác theo số lượng, các Chương Trình khuyến mãi
- Kiểm tra chốt sao kê các tài khoản tháng
- Hạch toán các khoản chi phí trên ERP
- Hạch toán số liệu thanh toán hàng ngày trên ERP.
- Đi ngân hàng làm thủ tục thanh toán, lấy chứng từ sao kê sổ phụ, Làm thủ tuc tăng hạn mức thẻ tín dụng các tài khoản ngân hàng khi có phát sinh
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán).
- Tối thiểu từ 3-5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm mảng quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng máy tính, xử lý số liêụ tốt.
- Nhạy bén, linh hoạt và chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thoả thuận theo năng lực + Ăn trưa + vé xe
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h.
- Hưởng lương tháng 13.
- Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
- Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
