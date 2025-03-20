Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 1 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
- Quản lý hợp đồng, dự án tư vấn kỹ thuật với các Nhà máy công nghiệp, với các Tổ chức quốc tế.
- Thực hiện các giới thiệu về dịch vụ tư vấn của Công ty
- Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ tư vấn tiết kiệm Năng lượng và bảo vệ Môi trường, phát thải môi trường.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã tốt nghiệp ĐH ngành Năng lượng hoặc ngành Môi trường hoặc ngành Kinh doanh về DV kỹ thuật.
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt
- Giới tính: Nữ
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt
- Giới tính: Nữ
Tại Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về lao động-bảo hiểm
- Chế độ thưởng theo năm công tác-theo doanh thu-theo số lượng và chất lượng công việc hoàn thành.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về lao động-bảo hiểm
- Chế độ thưởng theo năm công tác-theo doanh thu-theo số lượng và chất lượng công việc hoàn thành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI