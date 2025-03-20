Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Quản lý hợp đồng, dự án tư vấn kỹ thuật với các Nhà máy công nghiệp, với các Tổ chức quốc tế.

- Thực hiện các giới thiệu về dịch vụ tư vấn của Công ty

- Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ tư vấn tiết kiệm Năng lượng và bảo vệ Môi trường, phát thải môi trường.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp ĐH ngành Năng lượng hoặc ngành Môi trường hoặc ngành Kinh doanh về DV kỹ thuật.

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt

- Giới tính: Nữ

Tại Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về lao động-bảo hiểm

- Chế độ thưởng theo năm công tác-theo doanh thu-theo số lượng và chất lượng công việc hoàn thành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Bách Khoa

