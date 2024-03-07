Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo

- Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Kiểm tra mail, hộp thư, tin nhắn FB, Zalo…, xử lý thông tin và phản hồi khách hàng

- Bán hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (trực tiếp, gián tiếp)

- Quản lý, vận hành các trang bán hàng của Công ty trên các sàn TMĐT, fanpage

- Theo dõi đơn hàng giao cho khách, xử lý phát sinh với đơn vị vận chuyển
- Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, đăng bài, đẩy bài trên các trang online, các trang thương mại điện tử
- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng
- Thống kê, báo cáo công việc hàng tuần, báo cáo khi phát sinh
- Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên, chuyên ngành Marketing, Báo chí, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương
- Giao tiếp tốt, chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ chiều T7, CN

- Lương, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty
- BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước
- Được cung cấp công cụ, dụng cụ làm việc

- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty
- Nhiều cơ hội phát triểN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

