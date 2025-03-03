Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tự Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tiếp xúc hoặc gián tiếp với khách hàng, tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm - dịch vụ phù hợp

Tìm kiếm thông minh khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dụng hệ thống khách hàng tiềm năng. Và duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có của công ty

Chủ động liên hệ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty

Vận dụng những kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của công ty

Làm thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của công ty

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ

Phối hợp với những bộ phận liên quan để khắc phục nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai

Làm báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh

Chủ động lên kế hoạch đi công tác thị trường (biết các kỹ năng mềm: giao tiếp, phán đoán, đàm phán, thuyết phục, nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm)