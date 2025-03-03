Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tự Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tự Thành
- Hà Nội:
- Số 180+182 Đường Trường Chinh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tiếp xúc hoặc gián tiếp với khách hàng, tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm - dịch vụ phù hợp
Tìm kiếm thông minh khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dụng hệ thống khách hàng tiềm năng. Và duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có của công ty
Chủ động liên hệ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Vận dụng những kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của công ty
Làm thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của công ty
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ
Phối hợp với những bộ phận liên quan để khắc phục nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai
Làm báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh
Chủ động lên kế hoạch đi công tác thị trường (biết các kỹ năng mềm: giao tiếp, phán đoán, đàm phán, thuyết phục, nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm)
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bằng cấp:Trung cấp
Yêu cầu giới tính:Nam/ Nữ
Yêu cầu độ tuổi:25-35 tuổi
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, yêu thích kinh doanh và đi thị trường.
Có kinh nghiệm về ngành bán lẻ, FMCG, nhân viên thị trường là lợi thế
Mrs Hường- PNS: 0903267578
Email: [email protected]
Tại Công Ty Cổ Phần Tự Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng mọi chế độ và quyền lợi theo đúng quy định của Luật Lao động.
Tổ chức các hoạt động học tập phát triển, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI