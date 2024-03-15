Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

A. Phụ trách tuyển dụng khối BE và hỗ trợ tuyển dụng khối kinh doanh.

1. Khối Kinh Doanh: (20%)

- Up các bài tuyển chuyên viên kinh doanh lên nhóm chuyên môn về BĐS

- Tiếp nhận thông tin ứng viên quan tâm, trao đổi và hẹn phỏng vấn

- Chuyển nhân sự cho leader phụ trách (trao đổi sâu hơn về cơ chế và kế hoạch làm việc)

- Nhận nguồn ứng viên ứng tuyển từ web công ty

2. Khối BE (nay là Khối Hỗ trợ bán hàng): (40%)

- Thu thập nhu cầu nhân sự từ các phòng ban

- Tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu tuyển dụng

- Lên kế hoạch tuyển dụng

- Thực hiện công tác Tuyển dụng theo đúng quy trình

- Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng nguồn ứng viên mình tuyển được.

- Đón nhân sự mới, dẫn và bàn giao nhân sự về phòng ban chuyên môn, hướng dẫn nhân viên mới cài app cty đang sử dụng để nhận thông tin, trao đổi về nội quy công ty cho nhân viên mới

- Chịu trách nhiệm về số lượng, nhận - phát voucher tuyển dụng cho nhân sự khối kinh doanh nếu phát sinh giao dịch cọc thành công (giá trị voucher sẽ thay đổi tùy vào thời điểm được đưa ra quyết định)

B. Phụ trách các công tác tổ chức đào tạo (15%)

- Cập nhật lịch đào tạo, sự kiện của cty lên google calendar

- Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo nội bộ



C. Phụ trách công tác tổ chức sự kiện/ ngày hội tuyển dụng, làm báo cáo tỷ lệ chuyển đổi trong công tác tuyển dụng, báo cáo các chiến dịch tuyển dụng (15%)

- Tạo chiến dịch tuyển dụng theo từng sự kiện, và cập nhật tỷ lệ chuyển đổi từng sự kiện.

- Đánh giá hiệu quả tăng giảm theo tháng và đề xuất phương án xử lí.

D. Các công việc khác theo phân công của BLĐ (10%)