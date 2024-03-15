Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
Ngày đăng tuyển: 15/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66 Cốm Vòng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

A. Phụ trách tuyển dụng khối BE và hỗ trợ tuyển dụng khối kinh doanh.   
1. Khối Kinh Doanh: (20%)
- Up các bài tuyển chuyên viên kinh doanh lên nhóm chuyên môn về BĐS 
- Tiếp nhận thông tin ứng viên quan tâm, trao đổi và hẹn phỏng vấn
- Chuyển nhân sự cho leader phụ trách (trao đổi sâu hơn về cơ chế và kế hoạch làm việc) 
- Nhận nguồn ứng viên ứng tuyển từ web công ty 
2. Khối BE (nay là Khối Hỗ trợ bán hàng):      (40%)                                                                                              
- Thu thập nhu cầu nhân sự từ các phòng ban 
- Tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu tuyển dụng 
- Lên kế hoạch tuyển dụng
- Thực hiện công tác Tuyển dụng theo đúng quy trình
- Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng nguồn ứng viên mình tuyển được.  
- Đón nhân sự mới, dẫn và bàn giao nhân sự về phòng ban chuyên môn, hướng dẫn nhân viên mới cài app cty đang sử dụng để nhận thông tin, trao đổi về nội quy công ty cho nhân viên mới 
- Chịu trách nhiệm về số lượng, nhận - phát voucher tuyển dụng cho nhân sự khối kinh doanh nếu phát sinh giao dịch cọc thành công (giá trị voucher sẽ thay đổi tùy vào thời điểm được đưa ra quyết định)

B. Phụ trách các công tác tổ chức đào tạo (15%)
- Cập nhật lịch đào tạo, sự kiện của cty lên google calendar 
- Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo nội bộ     
                                                                    
C. Phụ trách công tác tổ chức sự kiện/ ngày hội tuyển dụng, làm báo cáo tỷ lệ chuyển đổi trong công tác tuyển dụng, báo cáo các chiến dịch tuyển dụng (15%)
- Tạo chiến dịch tuyển dụng theo từng sự kiện, và cập nhật tỷ lệ chuyển đổi từng sự kiện.
- Đánh giá hiệu quả tăng giảm theo tháng và đề xuất phương án xử lí. 

D. Các công việc khác theo phân công của BLĐ (10%)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thuyết trình, giao tiếp
01 năm ở vị trí tương đương
Hòa đồng
Biết sắp xếp công việc một cách hiệu quả, tư duy công việc logic

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 7.000.000 - 9.000.000VNĐ + Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng + thưởng
- Thời gian làm việc: 8h30-12h00, 13h30-17h30, làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Thưởng Lễ Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh.
- Hưởng các chế độ, phụ cấp theo chính sách Công ty: Du lịch, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ, Ốm đau ...
- Định kỳ hàng năm xét duyệt tăng lương
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Cốm Vòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

