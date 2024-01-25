Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa Tinh dầu thiên nhiên OLEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian tạm thời Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

♻️ Quyền lợi: - Thu nhập ổn định đảm bảo mức tối thiểu 9 – 15tr/tháng - Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động. - Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước. - Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động. - Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến cao và nhanh ♻️NỘI DUNG CÔNG VIỆC: - Tổ chức dữ liệu khách hàng tiềm năng. - Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng. - Tư vấn dịch vụ tạo hương bằng máy khuếch tán tinh dầu cho Khách hàng. - Phối hợp phòng kỹ thuật triển khai lắp mới, lắp dùng thử & thu hồi máy khuếch tán tinh dầu, bàn giao sử dụng cho khách hàng. - Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng. - Đảm bảo doanh thu hằng tháng, quý, năm. - Thực hiện các chế độ báo cáo và tuân thủ nội quy, quy định, quy trình bán hàng của công ty.

Ưu tiên có kinh nghiệm về công việc tương đương

