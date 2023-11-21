Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình: Lô 20 đường số 1, KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý tổng thể Dây chuyền may và Bộ phận (May, Đào tạo, Hoàn thiện) theo cơ cấu được giao đồng thời quản lý các hoạt động sản xuất May theo khu vữ/nhóm được phan công theo tiến độ quản lý và triển khai hàng ngày.
- Vị trí này cung cấp các mục tiêu của bộ phận theo các chiến lược của nhà máy bao gồm an toàn, chất lượng, hiệu quả, chi phí, năng suất, tinh gọn, đổi mới, tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh...
- Quản lý tổng thể hiệu suất công việc được giao hàng ngày liên quan đến vấn đề an toàn, dịch vụ (giao hàng), chất lượng, hiệu suất, năng suất, kỷ luật; bằng cách triển khai các hệ thống/thủ tục/hướng dẫn xử lý được cung cấp bởi công ty, duy trì tính nhất quán của hệ thống và duy trì/cập nhật mới nếu có.
- Thực hành Lean: Triển khai các nguyên tắc sản xuất Lean để loại bỏ lãng phí, cải thiện hiệu suất sản xuất và giảm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Cân bằng dây chuyền: Tối ưu hóa các dây chuyền sản xuất để phân phối công việc đồng đều, giảm thiểu khúc mắc và đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả.
- Cải tiến liên tục: Xây dựng một văn hóa cải tiến liên tục bằng cách thường xuyên xem xét quy trình sản xuất và xác định cơ hội để nâng cao.
- Kaizen: Dẫn đầu hoặc hỗ trợ các sự kiện và sáng kiến Kaizen để thúc đẩy cải tiến từng bước trong quy trình sản xuất.
- Phát triển nhân lực: Đào tạo và phát triển nhân viên sản xuất về các nguyên tắc Lean và kỹ thuật cân bằng dây chuyền để tạo ra một đội ngũ có kỹ năng và khả năng.
- Đánh giá hiệu suất: Thiết lập và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến các thực hành Lean và cân bằng dây chuyền để theo dõi tiến trình và thúc đẩy cải tiến.
- Phân bổ tài nguyên: Phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả, bao gồm lao động và máy móc, để đảm bảo cân bằng dây chuyền và đạt được mục tiêu sản xuất.
- Đảm bảo chất lượng: Hợp tác với nhóm kiểm soát chất lượng để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao trong khi cải thiện hiệu suất sản xuất.
- Phân tích chi phí: Phân tích chi phí sản xuất và xác định cơ hội tiết kiệm chi phí thông qua các thực hành Lean.
- Kiểm soát tồn kho: Triển khai nguyên tắc tồn kho đúng thời điểm để giảm thiểu tồn kho dư thừa và chi phí liên quan.
- Hợp tác đa chức năng: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, chuỗi cung ứng và đảm bảo chất lượng để duy trì hiệu suất sản xuất và triển khai các nguyên tắc Lean một cách hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/ cử nhân trờ lên, ưu tiên các chuyên ngành kỹ thuật công nghiệp, Dệt may, Điện, Tự động hóa,...)
- Bằng Cử nhân Kỹ thuật dệt may, quản lý sản xuất hoặc ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm chứng minh trong việc triển khai các thực hành Lean trong môi trường sản xuất, ưu tiên là trong ngành may mặc hoặc dệt may.
- Hiểu biết sâu về kỹ thuật cân bằng dây chuyền và có kinh nghiệm tối ưu hóa dây chuyền sản xuất.
- Quen thuộc với các công cụ và phương pháp Lean, như 5S, Bản đồ luồng giá trị và Kanban.
- Thành thạo tiếng Anh
- Biết nói tiếng Trung là một điểm cộng.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích xuất sắc.
- Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và quản lý nhóm hiệu quả.
- Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm và công nghệ liên quan để tối ưu quy trình.
- Kỹ năng giao tiếp và tương tác
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kinh nghiệm chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kiến thức/Kỹ năng tự học.
- Tổ chức.
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Kỹ năng trao quyền/ủy thác.
- Sự tự tin.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
- Văn hóa/Đạo đức Công ty.
Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
- THU NHẬP HẤP DẪN, đi kèm với HÀNG LOẠT PHÚC LỢI
- Hưởng 100% lương khi thử việc
- Được miễn phí đóng bảo hiểm rủi ro 24/7, bảo hiểm sức khỏe ngay khi thử việc
- Được hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT trong 2 tháng thử việc trả trực tiếp vào lương
- Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và thành phố Hòa Bình
- Được miễn phí bữa ăn ca tại nhà máy
- Được miễn phí khám sức khỏe đầu vào, được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
- Có rất nhiều các khoản phụ cấp: thưởng chuyên cần, phụ cấp xăng xe nếu ko đi xe đưa đón của công ty, phụ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi, trợ cấp cho lao động nữ
- Tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nhà máy
- Thưởng tháng lương 13 và có 14 ngày phép /năm
- Sau 2 tháng thử việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định
- Cùng rất nhiều CƠ HỘI THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC và PHÁT TRIỂN BẢN THÂN!
- Thời gian làm việc:từ 8h đến 16h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 luân phiên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
