Tuyển Hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG làm việc tại Hòa Bình thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
- Hòa Bình: Ivory Villas & Resort
- Xóm Kẽm, Lâm Sơn, Lương Sơn
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Giải quyết các khiếu nại của nhân viên/ khách hàng hoặc các vấn đề về hiệu suất công việc khi cần thiết
• Kiểm tra với nhân viên thường xuyên để xác định sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Khu nghỉ dưỡng cung cấp
• Lên lịch ca làm việc
• Hỗ trợ FOM tạo ngân sách của bộ phận
• Đào tạo nhân viên mới
• Làm việc với FOM để đánh giá và cải thiện các quy trình và chính sách bộ phận
• Theo dõi và báo cáo doanh thu, dòng tiền
• Duy trì và thực thi các chính sách của công ty
• Lập kế hoạch bảo trì, vệ sinh cơ sở vật chất đảm bảo không gian và các chức năng thuộc khu vực Tiền sảnh hoạt đông đủ điều kiện
• Giám sát an ninh bộ phận
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về quản lý tiền mặt và quy trình kế toán
Kỹ năng quản lý nhóm
Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ
Sẵn sàng làm việc theo ca và cuối tuần
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc
Vi tính: Sử dụng thành thạo phần mềm Smile
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm theo thỏa thuận phù hợp với năng lực: Lương cứng: 10-20 triệu + Service Charge
Chế độ BHXH, Phúc lợi đầy đủ theo quy định Công ty đươc phê duyệt bởi Sở lao động TBXH
Nhà ở: Công ty cung cấp nhà ở cho cán bộ có hộ khẩu cách khu nghỉ dưỡng từ 20km trở lên
Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, linh hoạt
Đào tạo, Phát triển
Được học hỏi, trau dồi thêm về cơ cấu tổ chức vận hành bộ phận Tiền sảnh tại Khu nghỉ dưỡng 4 sao
Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc
Được đào tạo nâng cao chuyên môn/ phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
