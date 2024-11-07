Tuyển Hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG làm việc tại Hòa Bình thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Ivory Villas & Resort - Xóm Kẽm, Lâm Sơn, Lương Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Giải quyết các khiếu nại của nhân viên/ khách hàng hoặc các vấn đề về hiệu suất công việc khi cần thiết

• Kiểm tra với nhân viên thường xuyên để xác định sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Khu nghỉ dưỡng cung cấp

• Lên lịch ca làm việc

• Hỗ trợ FOM tạo ngân sách của bộ phận

• Đào tạo nhân viên mới

• Làm việc với FOM để đánh giá và cải thiện các quy trình và chính sách bộ phận

• Theo dõi và báo cáo doanh thu, dòng tiền

• Duy trì và thực thi các chính sách của công ty

• Lập kế hoạch bảo trì, vệ sinh cơ sở vật chất đảm bảo không gian và các chức năng thuộc khu vực Tiền sảnh hoạt đông đủ điều kiện

• Giám sát an ninh bộ phận

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm xử lý tình huống khách hàng

Kiến thức về quản lý tiền mặt và quy trình kế toán

Kỹ năng quản lý nhóm

Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ

Sẵn sàng làm việc theo ca và cuối tuần

Ngoại ngữ: Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc

Vi tính: Sử dụng thành thạo phần mềm Smile

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, Phúc lợi:

Lương khởi điểm theo thỏa thuận phù hợp với năng lực: Lương cứng: 10-20 triệu + Service Charge

Chế độ BHXH, Phúc lợi đầy đủ theo quy định Công ty đươc phê duyệt bởi Sở lao động TBXH

Nhà ở: Công ty cung cấp nhà ở cho cán bộ có hộ khẩu cách khu nghỉ dưỡng từ 20km trở lên

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, linh hoạt

Đào tạo, Phát triển

Được học hỏi, trau dồi thêm về cơ cấu tổ chức vận hành bộ phận Tiền sảnh tại Khu nghỉ dưỡng 4 sao

Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc

Được đào tạo nâng cao chuyên môn/ phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG

