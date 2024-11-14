Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định - Hồ Chí Minh - Tuyên Quang ...và 28 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai bán các sản phẩm gam hàng DA LIỄU & NHI tại các bệnh viện và phòng khám, phòng mạch. Triển khai mảng thầu bảo hiểm, thầu dịch vụ ở các bệnh viện.

- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu được giao

- Thực hiện thu hồi công nợ và duy trì quan hệ tốt với khách hàng đang phụ trách

- Mở rộng thị trường theo kế hoạch của bộ phận tại các khu vực được giao

- Thu thập và quản lý thông tin hồ sơ khách hàng theo quy định

- Thu thập, phân tích thông tin và đánh giá đối thủ cạnh tranh

- Hỗ trợ và phối hợp với các nhân viên khác thuộc phòng kinh doanh trong quá trình làm việc

- Địa bàn tuyển dụng:

+ Khu vực miền Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An.

+ Khu vực khác: Bình Định, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Mekong 1

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành QTKD/ Kinh Tế/ Marketing/ Dược

- Có kinh nghiệm làm kinh doanh hoặc chuyên kênh ETC. Với địa bàn Hồ Chí Minh không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo)

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối sản phẩm về chuyên ngành da liễu và thẩm mỹ, làm đẹp.

- Có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức mới

- Có thể đi công tác

- Giao tiếp tốt, năng nổ, hoạt bát nhanh nhẹn xử lý tình huống trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Trao đổi khi phỏng vấn

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại...

- Nghỉ 1.5 ngày/tuần và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, ổn định

- Tham gia BHXH theo quy định của Công ty

- Được khám sức khỏe hàng năm

- Thưởng quý, năm, thưởng xếp loại nhân viên hàng năm, tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác......

- Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi nhân viên

- Tham gia nhiều hoạt động của công ty: teambuilding, tất niên, du xuân, du lịch nước ngoài đặc biệt 5 năm/lần, kỷ niệm các ngày lễ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần GSV Việt Nam

