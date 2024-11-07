Tuyển Thu hồi nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Hoà Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh

Thu hồi nợ

LPBank Tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Thu hồi nợ hiện trường Bắc ( Vùng Đông Bắc Bộ) – Trung tâm Thu hồi nợ sớm – Khối XLN.

Chuyên viên – Phòng Thu hồi nợ hiện trường Bắc ( Vùng Đông Bắc Bộ) – Trung tâm Thu hồi nợ sớm – Khối XLN

Số lượng:

1 CV THNS tại CN Hòa Bình

1 CVXLN tại CN Hải Phòng hoặc CN Quảng Ninh (Ưu tiên ứng viên tại Hải Phòng)

Mô tả công việc:

Làm việc trực tiếp với KH, chủ tài sản và các bên liên quan để yêu cầu KH, bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng;

Tìm kiếm, xác minh thông tin KH, chủ tài sản và người có liên quan tại hiện trường;

Thực hiện truy dấu, tìm kiếm TSBĐ, các nguồn trả nợ của KH và người có liên quan;

Thực hiện các biện pháp đôn đốc từ gọi điện, gửi email/văn bản/ đơn thư đến thu giữ TSBĐ... nhằm gia tăng sức ép trực tiếp tới KH và người có liên quan với mức độ và tần suất lớn;

Thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các biện pháp miễn giảm lãi, chi phí xử lý nợ, nhận bàn giao tài sản, bán TSBĐ... quy định của Ngân hàng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của cấp trên và quy định của Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng (Chính quy) trở lên thuộc khối ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm và làm việc trong lĩnh vực NH/TCTD: 3 năm hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về thu hồi nợ hiện trường có TSBĐ.

Trung thực, nhanh nhẹn, khéo léo, có sức khỏe, chịu được áp lực công việc.

Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nhận gói thu nhập hấp dẫn cùng với rất nhiều chế độ phúc lợi toàn diện chỉ dành tiêng cho các LPBanker (Bảo hiểm, thưởng HQCV, thưởng lễ/tết/sinh nhật ngân hàng, chế độ chăm sóc sức khỏe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều hoạt động nội bộ

Được tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng căn bản và huấn luyện chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển

