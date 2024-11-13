Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần XNK & Xây dựng Bình Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Công ty cổ phần XNK & Xây dựng Bình Ngân
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần XNK & Xây dựng Bình Ngân

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 400 Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Trực tiếp đi thị trường, khảo sát, thu nhập thông tin, đề xuất chính sách bán hàng để phát triển thị trường;
Hỗ trợ Nhà phân phối bán hàng tới các đại lý thuộc địa bàn quản lý;
Phân tích và đề xuất chủng loại, sản lượng hàng bán theo từng thời điểm;
Triển khai, tiếp thị và phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực;
Mở khách hàng mới tại các vùng trắng;
Đảm bảo nhận diện thương hiệu của Symphony, Matika, Povena tại tỉnh;
Tham gia kiểm soát việc sử dụng thương hiệu tại khu vực của các cửa hàng;
Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi, chương trình trưng bày và chính sách cho khách hàng của công ty nhẳm đạt mục tiêu đề ra;
Kết hợp với mạng lưới các nhân viên bán hàng của nhà phân phối (DSR) hoặc các cửa hàng thứ cấp của nhà phân phối để đạt được doanh số tối ưu trong khu vực địa lý được giao;
Thực hiện các việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam; Tuổi < 35;
Ngoại hình khá; chăm chỉ, đam mê kiếm tiền;
Nhanh nhẹn, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Gia dụng/ Điện dân dụng/ Điện máy/ Điện lạnh...
Có kiến thức về marketing, khảo sát, nghiên cứu thị trường;
Chủ động trong công việc. Yêu thích phát triển thị trường.

Tại Công ty cổ phần XNK & Xây dựng Bình Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng (tổng thu nhập từ 10 - 40 triệu/tháng);
Thưởng nóng: 600k/ngày (áp dụng cho các nhân viên suất sắc vượt chỉ tiêu trong ngày);
Thưởng đạt gói khuyến mại;
Thưởng đạt chỉ tiêu tháng;
Thưởng % doanh thu;
Hỗ trợ tiền tàu xe đi công tác, tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa... theo cơ chế công ty;
Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty;
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành;
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, thân thiện, khuyến khích tình thần sáng tạo, Sếp tâm lý;
Du lịch, liên hoan, sinh nhật do ban công đoàn tổ chức;
Được đào tạo các kỹ năng chăm sóc, bán hàng, marketing, đàm phán, giao tiếp;
Chính sách đãi ngộ xứng đáng với tài năng;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần XNK & Xây dựng Bình Ngân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần XNK & Xây dựng Bình Ngân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 ngõ 99 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

