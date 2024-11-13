Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lên kế hoạch, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh trong khu vực Tây Bắc: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai.

- Xây dựng, tìm kiếm kênh phân phối và chịu trách nhiệm về doanh số tại địa bàn phụ trách.

- Lập, đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số thuộc khu vực phụ trách.

- Lập kế hoạch nhân sự nhằm đảm bảo đủ nhân lực làm việc và đảm bảo doanh số khu vực.

- Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ kịp thời các cửa hàng trong quá trình triển khai kế hoạch doanh thu được giao.

- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh tại Khu vực

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BLĐ giao

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm trong lĩnh vực ngành hàng Mẹ&Bé

- Có khả năng phân tích đánh giá thị trường.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có thể đi công tác

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng điểm, quan hệ tốt với khách hàng, TDV tại các khu vực.

Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 12 - 15tr + thưởng doanh số + phụ cấp công tác phí

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Thưởng lương tháng thứ 13, lễ tết, sinh nhật,.....

- Hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo luật quy định

- Du lịch hàng năm, Kick-off cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

