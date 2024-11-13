Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Quản lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Vĩnh Phúc

- Phú Thọ

- Tuyên Quang ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lên kế hoạch, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh trong khu vực Tây Bắc: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai.
- Xây dựng, tìm kiếm kênh phân phối và chịu trách nhiệm về doanh số tại địa bàn phụ trách.
- Lập, đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số thuộc khu vực phụ trách.
- Lập kế hoạch nhân sự nhằm đảm bảo đủ nhân lực làm việc và đảm bảo doanh số khu vực.
- Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ kịp thời các cửa hàng trong quá trình triển khai kế hoạch doanh thu được giao.
- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh tại Khu vực
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BLĐ giao

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm trong lĩnh vực ngành hàng Mẹ&Bé
- Có khả năng phân tích đánh giá thị trường.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có thể đi công tác
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng điểm, quan hệ tốt với khách hàng, TDV tại các khu vực.

Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 12 - 15tr + thưởng doanh số + phụ cấp công tác phí
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Thưởng lương tháng thứ 13, lễ tết, sinh nhật,.....
- Hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo luật quy định
- Du lịch hàng năm, Kick-off cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn CTT4 - 02 - KDT Kiến Hưng Luxury Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kinh-doanh-khu-vuc-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-vinh-phuc-job247695
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SEN HỒNG làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SEN HỒNG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm