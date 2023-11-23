[Kiên Giang] CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO Cán Bộ Kinh Doanh (Lương Từ 30 Triệu + Lương Kinh Doanh ) 5 người Toàn thời gian cố định lương Từ 30 triệu

CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO
Ngày đăng tuyển: 23/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 30 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cá nhân

2. Xây dựng, vận hành, quản lý kênh tuyển sinh, tuyển dụng (cộng tác viên cá nhân, ...)

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động tuyển sinh, các sự kiện

4. Khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển nhóm khách hàng cũ tại địa bàn phụ trách

5. Thực hiện công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

- Độ tuổi: 23 – 35 tuổi

- Giới tính: Nam, nữ

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, yêu thích công việc kinh doanh liên quan đến ngành nhân lực

- Ưu tiên những người đã từng làm việc trong lĩnh vực du học, đào tạo

- Giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng tốt

- 01-02 năm kinh nghiệm làm tư vấn, có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 30 triệu đồng/tháng + lương kinh doanh.

- Được đào tạo, huấn luyện về kiến thức, kỹ năng công việc

- Được hưởng các chế độ theo quy định

- Được làm việc trong một môi trường giáo dục phát triển, có nhiều cở hội để cải thiện bản thân.

- Được training đào tạo bài bản các kỹ năng sales và kiến thức cần thiết về dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 29+30 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

