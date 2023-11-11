Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Công Nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung, sản xuất nội dung để phát triển hệ thống Social mạng xã hội ( Tiktok, Facebook short, Reel, Facebook content, Youtube, Instagram, Linkedin,..).

Bắt buộc phải có nhiều kinh nghiệm làm video Tiktok, Reel, Facebook short.

Lên kế hoạch, sản xuất video, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok và các nền tảng social khác.

Quản lý và chịu trách nhiệm hình ảnh ấn phẩm được sản xuất.

Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social.

Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.

Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.