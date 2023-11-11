Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Công Nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Công Nghệ 3S Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Công Nghệ 3S Group
Ngày đăng tuyển: 11/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Công Nghệ 3S Group

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty Công Nghệ 3S Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung, sản xuất nội dung để phát triển hệ thống Social mạng xã hội ( Tiktok, Facebook short, Reel, Facebook content, Youtube, Instagram, Linkedin,..).

  • Bắt buộc phải có nhiều kinh nghiệm làm video Tiktok, Reel, Facebook short.

  • Lên kế hoạch, sản xuất video, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty.

  • Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok và các nền tảng social khác.

  • Quản lý và chịu trách nhiệm hình ảnh ấn phẩm được sản xuất.

  • Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social.

  • Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.

  • Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.

  • Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, PR, thương mại điện tử, các khối ngành kinh tế hoặc truyền thông khác. 

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm, phó phòng hoặc trưởng phòng truyền thông phụ trách trực tiếp việc xây kênh MXH như Tiktok, Facebook short, Reel, Youtube…

  • Hiểu sâu về xây dựng kênh Tiktok, Facebook short, Reel. 

  • Có khả năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm 

  • Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý các kênh Social Media và các nền tảng mạng xã hội. 

  • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

  • Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu lớn là một lợi thế.

  • Nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc

  • Cởi mở, hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và tiếp thu góp ý từ cấp trên và đồng nghiệp.

  • Nhanh nhạy, linh hoạt trên môi trường online.

Tại Công ty Công Nghệ 3S Group Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương thỏa thuận theo năng lực. Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

  • Các chế độ phúc lợi theo Luật Lao động, các chế độ thưởng khác.

  • Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm khi lên chính thức.

  • Các chế độ đãi ngộ (nghỉ phép, nghỉ Lễ…) và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Công Nghệ 3S Group

Liên Hệ Công Ty

Công ty Công Nghệ 3S Group

Công ty Công Nghệ 3S Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15-17 Ngọc Khánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

