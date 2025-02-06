Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy

Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo trên nền tảng Facebook theo kế hoạch Marketing cho từng sản phẩm
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của FB
- Cài đặt, quản lý và rà soát tài khoản fb ads
- Tìm hiểu và đánh giá từ khóa trong lĩnh vực cần tìm kiếm
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển Nữ (1996-2k2).
- Có tinh thần chủ động trong công việc, đảm bảo hoàn thành dealine đúng thời hạn
- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng chạy FB ads thị trường US, EU
- Có laptop cá nhân làm việc
- Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản (550+ TOEIC)

Tại Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6-8 triệu + hh + thưởng
- Môi trường làm việc thân thiện & chuyên nghiệp
- Được đào tạo phát triển các kỹ năng nâng cao
- Ăn trưa tại công ty
- Lương tháng thứ 13, nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
- Thử việc 1 tháng nhận 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy

Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-facebook-ads-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job285677
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANSHOP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANSHOP.VN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu G U C H I Design
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
10 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TD Consulting
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần Desi Global
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm