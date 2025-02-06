Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo trên nền tảng Facebook theo kế hoạch Marketing cho từng sản phẩm

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của FB

- Cài đặt, quản lý và rà soát tài khoản fb ads

- Tìm hiểu và đánh giá từ khóa trong lĩnh vực cần tìm kiếm

- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển Nữ (1996-2k2).

- Có tinh thần chủ động trong công việc, đảm bảo hoàn thành dealine đúng thời hạn

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng chạy FB ads thị trường US, EU

- Có laptop cá nhân làm việc

- Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản (550+ TOEIC)

Tại Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6-8 triệu + hh + thưởng

- Môi trường làm việc thân thiện & chuyên nghiệp

- Được đào tạo phát triển các kỹ năng nâng cao

- Ăn trưa tại công ty

- Lương tháng thứ 13, nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Thử việc 1 tháng nhận 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin