Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TTS ĐẶT LỊCH HẸN
Mời khách hàng đến dự tiệc, hội thảo, sự kiện theo danh sách và lịch hẹn của Cty đặt sẵn….
Đặt lịch hẹn cho bộ phận Kinh doanh gặp khách hàng
Ghi nhận lại thông tin khách hàng.
Báo cáo tổng kết trong ngày
Thực hiện các nhiệm vụ khác do GĐ/TP giao
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: THỰC TẬP SINH KINH DOANH
Gọi điện thoại theo danh sách có sẵn => Thiết lập lịch hẹn khách hàng.
Gặp khách hàng theo lịch hẹn với nhân viên tư vấn – Được hỗ trợ ngay từ ban đầu. (Không bắt buộc)
Hỗ trợ kinh doanh. Báo cáo GĐ/Trưởng phòng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do TP/GĐ giao
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ
Thực hiện tuyển dụng qua các kênh, viết bài tuyển dụng..
Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ trong Database
Thực hiện liên hệ phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác
Chúý: Yêu cầu có laptop cá nhân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. TTS CSKH + TTS Kinh doanh:

Phụ căp xăng: 250k/tháng
Thưởng: 100-200k/hợp đồng ký được
Lương: 20k/Thông tin tiềm năng (thông tin chính xác không yêu cầu gặp hay tư vấn được hay không) Điều kiện: Cả TTS Full-time/Part-time =>Thu nhập có được từ 2 triệu – 3 triệu do sự nổ lực và chăm chỉ của các bạn.
Sauthực tập có thể quay lại trở thành nhân viên chính thức của Công ty, lương thưởng theo chế độ nhân viên chính thức.
2. TTS Nhân sự:

Lương full time: 2.000.000đ + phụ cấp 200k
Lương Parttime: 1.500.000đ → Chỉ tiêu thưởng thêm sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên. Không cần kinh nghiệm
Sinh viên đang thực tập Tốt nghiệp hoặc thực tập kĩ năng/kiến tập/Làm thêm
Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang chờ bằng Tốt nghiệp ( THPT, Cao Đẳng, Đại Học, Trung Cấp, Liên Thông…)
VI. HỒ SƠ: CMND, bằng cấp, đơn xin việc, 1 hình 3×4 (tất cả photo không cần công chứng. Thiếu bổ sung sau. → Nếu ứng viên gửi CV thì không cần mang hồ sơ giấy vẫn được, chỉ cần mang CV photo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 63 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

