Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TTS ĐẶT LỊCH HẸN Mời khách hàng đến dự tiệc, hội thảo, sự kiện theo danh sách và lịch hẹn của Cty đặt sẵn…. Đặt lịch hẹn cho bộ phận Kinh doanh gặp khách hàng Ghi nhận lại thông tin khách hàng. Báo cáo tổng kết trong ngày Thực hiện các nhiệm vụ khác do GĐ/TP giao II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: THỰC TẬP SINH KINH DOANH Gọi điện thoại theo danh sách có sẵn => Thiết lập lịch hẹn khách hàng. Gặp khách hàng theo lịch hẹn với nhân viên tư vấn – Được hỗ trợ ngay từ ban đầu. (Không bắt buộc) Hỗ trợ kinh doanh. Báo cáo GĐ/Trưởng phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do TP/GĐ giao III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ Thực hiện tuyển dụng qua các kênh, viết bài tuyển dụng.. Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ trong Database Thực hiện liên hệ phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác Chúý: Yêu cầu có laptop cá nhân

1. TTS CSKH + TTS Kinh doanh:

Phụ căp xăng: 250k/tháng

Thưởng: 100-200k/hợp đồng ký được

Lương: 20k/Thông tin tiềm năng (thông tin chính xác không yêu cầu gặp hay tư vấn được hay không) Điều kiện: Cả TTS Full-time/Part-time =>Thu nhập có được từ 2 triệu – 3 triệu do sự nổ lực và chăm chỉ của các bạn.

Sauthực tập có thể quay lại trở thành nhân viên chính thức của Công ty, lương thưởng theo chế độ nhân viên chính thức.

2. TTS Nhân sự:

Lương full time: 2.000.000đ + phụ cấp 200k

Lương Parttime: 1.500.000đ → Chỉ tiêu thưởng thêm sẽ trao đổi khi phỏng vấn