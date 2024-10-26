Tuyển Nhân viên kinh doanh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng doanh nghiệp mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện có. Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ của công ty đến khách hàng. Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Theo dõi và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh. Đạt được và vượt chỉ tiêu doanh số được giao. Cập nhật kiến thức về sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh. Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm để mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, đặc biệt ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (Integrated System Services, Hardware, Infrastructure Solution, Data Center, ITO, Network, Cloud,..) Hiểu biết về các sản phẩm và giải pháp công nghệ, đặc biệt là các giải pháp cho doanh nghiệp. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt. Khả năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc. Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai tới thứ Sáu. Mức lương cạnh tranh kèm theo các phần thưởng dựa trên hiệu suất làm việc. Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng hiệu suất khác: Bao gồm thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và các khoản thưởng khác dựa trên thành tích cá nhân và tập thể. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho cả bản thân và các thành viên trong gia đình, bao gồm các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cơ hội tham gia các dự án công tác ngắn hạn hoặc dài hạn tại nước ngoài. Môi trường làm việc năng động và trẻ trung: Văn phòng hiện đại, không gian mở và sáng tạo, khuyến khích sự hợp tác và trao đổi ý tưởng. Phát triển liên tục cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm thông qua kinh nghiệm làm việc thực tế và các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới nhất. Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định. Xem xét tăng lương hàng năm. Tham gia các hoạt động văn hóa và sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

