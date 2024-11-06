Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông hiệu quả, phối hợp với các bộ phận liên quan để quảng bá thương hiệu và dịch vụ trên các kênh truyền thông
Quản lý và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân sự, điều phối nhân sự phù hợp với chức năng và phạm vi công việc
Quản lý ngân sách và điều phối chi phí hợp lý trong các chiến dịch truyền thông
Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân phối của Quản lý
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc tại agency hoặc vị trí tương đương tại team inhouse của doanh nghiệp
Có khả năng kiểm soát, sắp xếp các đầu công việc, đảm bảo đúng thời hạn.
Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp linh hoạt
Thời gian linh hoạt, có thể làm việc tại Ninh Bình.
Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực: F&B, Du lịch, Văn hoá - Lịch sử,...
Thu nhập: 10.000.000- 25.000.000 đồng tùy theo khả năng và kinh nghiệm
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động
Hỗ trợ phụ cấp ăn và nhà ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI