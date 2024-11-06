Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông hiệu quả, phối hợp với các bộ phận liên quan để quảng bá thương hiệu và dịch vụ trên các kênh truyền thông

Quản lý và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân sự, điều phối nhân sự phù hợp với chức năng và phạm vi công việc

Quản lý ngân sách và điều phối chi phí hợp lý trong các chiến dịch truyền thông

Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân phối của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc tại agency hoặc vị trí tương đương tại team inhouse của doanh nghiệp

Có khả năng kiểm soát, sắp xếp các đầu công việc, đảm bảo đúng thời hạn.

Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp linh hoạt

Thời gian linh hoạt, có thể làm việc tại Ninh Bình.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực: F&B, Du lịch, Văn hoá - Lịch sử,...

Thu nhập: 10.000.000- 25.000.000 đồng tùy theo khả năng và kinh nghiệm

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động

Hỗ trợ phụ cấp ăn và nhà ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin